روسيا تلقي باللوم على الولايات المتحدة بشأن تفجيرات نورد ستريم

ألقت روسيا باللوم على الولايات المتحدة، بشأن التفجيرات التي ألحقت أضرارا بخطوط أنابيب "نورد ستريم"، محذرة من رد فعل موسكو.

وجاء ذلك بعد أن نشر صحفي تحقيقات أمريكي مقالا يزعم فيه أن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن هاجمت شبكة نقل الغاز.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قوله للصحفيين في موسكو، اليوم الخميس: "افتراضنا هو أن الولايات المتحدة والعديد من الدول في حلف شمال الأطلسي ناتو، متورطون في هذه الجريمة المثيرة للاشمئزاز"، مضيفا أن التقرير الذي أعده سيمور هيرش لم يكن مفاجأة لروسيا.

ومن ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" أن ريابكوف هدد بـ"عواقب" لم يحددها لواشنطن.

وكانت طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، طالبت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، بالتعليق على تحقيق سيمور هيرش بشأن تورط البيت الأبيض في تخريب خطوط أنابيب "نورد ستريم".

وكتبت زاخاروفا، في قناتها على تطبيق "تيلجرام" تعليقا على تحقيق الصحفي الأمريكي: "موقف روسيا الاتحادية من هذا معروف"، مضيفة: "أعربنا مرارا عن موقف روسيا من مشاركة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، اللذين لم يخفيا ذلك، وكانا متفاخرين أمام العالم كله بنيتهما تدمير البنية التحتية المدنية".