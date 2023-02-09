تحدث الفنان أحمد حاتم عن علاقته بكرة القدم، واصفا نفسه بـالـ "لعّيب المهووس"، كاشفا عن انتمائه الكروي لنادي الزمالك.



أضاف حاتم خلال حواره في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، اليوم الخميس، أن علاقته بكرة القدم في الواقع مختلفة تماما عن علاقته بها في فيلم "المطاريد"، المعروض حاليا في السينما، قائلا: "الفيلم غير مرتبط بفيلم (424) كحدوتة بس في تشابه كروي إن ده صاحب نادي وده صاحب نادي، فقلنا ماذا لو إن ده حصل وكان ابنه".



تابع: "رد أسرة يونس شلبي كان أساس بالنسبة لنا إما هنمشي ورا الفكرة دي يا إما هنعملها أي حد عادي يعني.. وهما رحبوا جدا.. حبوا فكرة إن الناس ترجع تفتكر أستاذ يونس.. وده طبعا حبناه جدا فبقى جزء مننا، فالناس لما شافت صورته قالت يبقى هو تكملة للفيلم".



وعن ظهور يونس شلبي في أحد مشاهد الفيلم، أوضح أحمد حاتم أن تم استخدام تقنية الـ "Deepfake"، حتى يظهر بشكل مناسب ومميز، ويليق به بالطبع.





