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عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعا موسعا بمسرح المديرية بمدرسة السعيدية بمدراء عموم الجيزة ووكلاء الإدارات، ومجالس الآباء والأمناء، ومديرى المرحلة الثانوية وموجهي المواد.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أن سبب الاجتماع بحث الاستعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال النصف الثاني من العام الدراسي 2023، والتأكيد على عدة نقاط مهمة وهي:

مناقشة الجوانب الإيجابية وإلقاء الضوء على السلبيات البسيطة التي حدثت لتجنبها في الفصل الدراسي الثاني.

متابعة جاهزية المدارس للبدء في الفصل الدراسي الثاني.

تكليف مديري العموم بتحليل نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي والشهادة الإعدادية، ومتابعة المدارس التي لم تحقق النسب المقبولة ومتابعة التوجيهات للمواد ذات النسب المنخفضة.

مناقشة الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني والتنبيه، والاهتمام بالإشراف اليومي داخل المدارس ومتابعة سلامة المباني، ومتابعة تنفيذ الصيانة البسيطة داخل المدارس.

تكليف مديري العموم بمتابعة المدارس، والتنبيه على الانتهاء من المناهج وفقا للخطة الموضوعة.

تظلمات الصفين الأول والثاني الثانوي في الورقي فقط ويدفع الطالب مبلغ 40 جنيها للمادة.

الالتزام بتطبيق تعليمات التظلمات الصادرة من المديرية، وإعلان نتائج التظلمات فور الانتهاء منها في أماكن ظاهرة.

المتابعة الدقيقة للمدارس والتأكيد على الالتزام بمواعيد دخول وخروج الطلاب.

متابعة تسليم الكتب للفصل الدراسي الثاني من أول يوم في التيرم الثاني، وسد العجز من قبل التوجيهات.

تكثيف نشر التوعية للطلاب وتجهيز خطة إخلاء في حال حدوث كوارث وزلازل، ويتم تنفيذها منذ بداية الدراسة.

التأكيد على تواجد الحراسة الليلية منعا للسرقات.

التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية ونظافة الفصول ودورات المياه وتطهيرها وتعقيمها حرصا على سلامة الطلاب.

الالتزام بتفعيل المجموعات الداعمة وأنها ستكون داخل نفس المدارس لطلاب النقل واختيار مدارس مجهزة داخل كل إدارة تعليمية لطلاب الشهادات.

تقييم مديري الإدارات وحركة تغيير وتدوير للقيادات بناء على تقييم الأداء بنهاية الفصل الدراسي الثاني.

الانتهاء من حركة التنقلات لتسكين المعلمين الجدد مع التنسيق وفقا لأعدادهم في كل مديرية.

التشديد على استلام الطلاب للكتب الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

تشديد متابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية.

تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة بهدف خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية.

تفعيل المرحلة الثالثة من تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس.

إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس في منهج شهر فبراير، والأسبوع الأول من مارس، وإجراء امتحان شهر مارس في الأسبوع الأول من شهر إبريل في منهج شهر مارس وأول إبريل .

التشديد على عدم تحويل أي طالب في الصف الثالث الثانوي .