القوات الأمريكية تهاجم أهدافا للحوثيين في اليمن

هاجمت القوات الأمريكية مرة أخرى عدة أهداف لميليشيا الحوثي المتشددة في اليمن.

وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، أن الهجمات تضمنت "سبع غارات دفاع عن النفس ضد أربع زوارق مسيرة تابعة للحوثيين وسبعة صواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".

وتم اكتشاف الزوارق وصواريخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وتم تقييمها على أنها تشكل تهديدا مباشرا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الإجراءات "ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

ولطالما هاجمت ميليشيا الحوثي السفن في البحر الأحمر، والتي يقولون إنهم يعتقدون أنها مرتبطة بشحنات إلى إسرائيل. ويقولون إنهم يريدون فرض حد للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أعقبت الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وبسبب المخاطر، تتجنب شركات الشحن الكبرى بشكل متزايد أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا.

وبسبب ذلك تهاجم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل متكرر أهدافا للحوثيين في اليمن.