قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية صامويل وريبرج، إن جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للشرق الأوسط ركزت على الأوضاع في قطاع غزة وجهود إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس، إلى جانب الاطلاع على رؤية الجانب الإسرائيلي تجاه إنهاء الحرب ومستقبل قطاع غزة.



وأشار خلال تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، إلى تضمن النقاشات تداعيات الهجمات الصاروخية -غير القانونية- لجماعة الحوثي على حركة السفن بالبحر الأحمر، لافتا إلى تأثير تلك الهجمات على حركة التجارة العالمية في أكثر من 60 دولة بالعالم.



ووصف تصريحات جماعة الحوثي التي قالت فيها إن هجماتها الصاروخية على سفن البحر الأحمر تأتي دفاعا عن فلسطين بأنها «أكاذيب وافتراءات»، قائلا إن «هذه الهجمات الإرهابية تضر بالشعب الفلسطيني وكل الشعوب المنطقة بما في ذلك مصر واليمن وتنعكس على ارتفاع أسعار المنتجات».



ونفى صلة الهجمات الصاروخية التي تنفذها جماعة الحوثي على سفن البحر الأحمر بالأوضاع في قطاع غزة، مشيرا إلى معاناة المنظمات والمؤسسات الدولية التي تقدم المساعدات الإنسانية من ارتفاع أسعار السلع؛ نتيجة الهجمات الحوثية بالبحر الأحمر، زاعما أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وتحسين ظروفه المعيشية في قطاع غزة وإنهاء الحرب.



وادعى أن الولايات المتحدة تدافع عن «الحق الإسرائيلي» في حماية مستوطنيها من «الهجمات الوحشية» لحركة حماس في السابع من أكتوبر، مضيفا: «ليس لدينا أي شك أن أكثر من 27 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب، ونحن نبذل ما بوسعنا لنبحث أي إمكانية لوقف الحرب»، على حد قوله.