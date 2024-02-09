اليونان تعتزم زيادة الحد الأدنى للمبلغ الذي يدفعه مشترو العقارات الأجانب

ذكر رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الجمعة، أن حكومته تعتزم قريبا زيادة الحد الأدنى للمبلغ، الذي يجب على مشتري العقارات الأجانب المحتملين دفعه، في مناطق تشهد ارتفاع أسعار الإيجارات، من أجل الحصول على "التأشيرة الذهبية".

وقال رئيس الوزراء للمشرعين في أثينا "إننا نبحث زيادة أخرى في عتبة الاستثمار، التي ستغطي جميع المجالات، التي يوجد فيها ضغط كبير على الإيجارات" ، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وكانت اليونان قد ضاعفت بالفعل المبلغ اللازم للحصول على تأشيرة دخول إلى اليونان، من خلال الاستثمار العقاري، في وجهات مشهورة مثل أثينا ومدينة "سالونيكا" بالإضافة إلى جزيرتي "ميكونوس" و"سانتوريني"

في تلك الأماكن، يجب أن ينفق المستثمرون 500 ألف يورو على الأقل، للحصول على ما يسمى "برنامج التأشيرة الذهبية". وفي باقي البلاد، مازالت العتبة عند 250 ألف يورو.

كانت بلومبرج قد ذكرت في تقرير لها نهاية العام الماضي ، أن العاصمة اليونانية أصبحت واحدة من أقوى أسواق العقارات في أوروبا، بعد أن ارتفعت أسعار الشقق السكنية في أثينا لتوازي نظيراتها في أغنى المدن الأوروبية، كما انتشرت مشروعات التطوير العقاري الفاخرة على امتداد سواحلها.

وارجع ليفتيريس بوتاميانوس، رئيس رابطة "أثينا أتيكا" للتسويق العقاري زيادة الأسعار إلى حجم الطلب بسبب برنامج "التاشيرة الذهبية" الذي يتيح للمتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على تأشيرة مقابل الاستثمار في العقارات في اليونان.