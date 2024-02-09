مسئول إسرائيلي: تل أبيب رفضت معظم مقترحات حماس بشأن المحتجزين بغزة

قال مسئول إسرائيلي، اليوم الجمعة، إنّ تل أبيب رفضت معظم المقترحات التي تقدمت بها حماس، بشأنّ الخطوط العريضة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.



ونقل موقع "واللا" العبري عن مسئول إسرائيلي وصفته بـ"البارز" قوله إنّ إسرائيل سلمت مصر وقطر والولايات المتحدة ردها الرافض لمعظم مقترحات "حماس" على الخطوط العريضة لإطلاق سراح المحتجزين.



وذكر المسئول، أنّ إسرائيل أبدت استعدادها للدخول في مفاوضات على أساس الاقتراح الأصلي، الذي تم وضعه في اجتماع باريس، قبل بضعة أسابيع، وفقا لوكالة الأناضول.



وفي 28 يناير الماضي، عُقد اجتماع في باريس، بمشاركة ممثلين عن إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.



والثلاثاء، أعلنت حماس في بيان، تسليم ردّها إلى مصر وقطر حول "اتفاق الإطار" لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وفي 1 ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين حماس وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية،



واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.



وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 محتجزا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.