السفير الأمريكي لليمن: تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية» سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل

أعلن ستيفن فاجن، السفير الأمريكي لدى اليمن، مساء اليوم الجمعة، أن تصنيف الحوثيين كـ"جماعة إرهابية" سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل.



وقال فاجن، في بيان نشره مكتب السفارة على منصة "إكس": "تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيدخل حيز التنفيذ في 16 فبراير الجاري إذا لم توقف الميليشيا هجماتها على السفن".



وأوضح السفير الأمريكي، أنه يمكن إعادة النظر بالقرار "إذا أوقفت مليشيا الحوثي هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن".



وقررت الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" في يناير الماضي، بسبب استمرار هجمات الأخيرين على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.



وبدأت هجمات الحوثيين، في البحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.



ووسع الحوثيون عملياتهم العسكرية مؤخراً لتشمل استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن شكل الأخيران تحالفاً عسكرياً بدعم عدد من الدول، لردع هجمات الحوثيين من خلال توجيه ضربات جوية على المواقع الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.