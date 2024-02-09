انتخاب إراكلي كوباخيدزه رئيسا للوزراء في جورجيا

انتخب برلمان جورجيا، الخميس، إراكلي كوباخيدزه، من حزب "الحلم الجورجي"، رئيسا للوزراء في البلاد.

وحصل كوباخيدزه، البالغ من العمر 45 عاما، على أغلبية الأصوات في البرلمان، وتم تنصيبه رسميا الليلة الماضية من قبل رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي.

وكان كوباخيدزه في السابق رئيسا لحزب "الحلم الجورجي" الحاكم، وتم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الوزراء السابق بيدزينا إيفانيشفيلي، الرئيس الفخري للحزب.

وسبق أن شككت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي في دعم كوباخيدزه لانضمام جورجيا، وهي جمهورية سوفياتية سابقة، إلى الاتحاد الأوروبي.

ومنح الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر الماضي، جورجيا، وضع دولة مرشحة للانضمام إلى التكتل الإقليمي.

وستشهد جورجيا، التي ما زالت تحافظ على اتصالات وثيقة مع روسيا ولا تدعم العقوبات الغربية عليها، انتخابات برلمانية تاريخية في وقت لاحق من هذا العام.