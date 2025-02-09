استشهاد 6 لبنانيين وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية شرقي البلاد

استشهد 6 لبنانيين وأصيب آخرون، مساء يوم السبت، جراء غارة جوية إسرائيلية في قضاء بعلبك شرقي البلاد.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على محلة الشعرة عند تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية في قضاء بعلبك.



وكانت وسائل إعلام لبنانية قد ذكرت أن إسرائيل شنت غارات على مواقع يُعتقد أنها تابعة لحزب الله شرق لبنان، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المقاتلين والمدنيين.



ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، أطلقت المقاتلات صواريخ عدة على قواعد حزب الله في منطقة جبلية قرب الحدود مع سوريا. كما سُمع دوي انفجارات قوية في بلدات أخرى.

يذكر أنه كان تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير الحالي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن أمس الجمعة غارة بالطيران الحربي على قضاء صيدا، ونفذ موجتين من عمليات تفجير المنازل بإحدى بلدات قضاء مرجعيون.