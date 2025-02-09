محافظ طوباس: عملية إسرائيلية شاملة تستهدف مخيم الفارعة وتجبر السكان على الخروج

مع استمرار العمليات العسكرية والاقتحامات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية منذ 20 يومًا، دفع جيش الاحتلال، اليوم الأحد، بتعزيزات إلى مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وقال محافظ طوباس أحمد الأسعد، في تصريحات لشبكة العربية، إن عملية عسكرية إسرائيلية شاملة تستهدف مخيم الفارعة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تجبر سكان المخيم على الخروج، غير أنهم يرفضون ذلك رغم التهديدات.

ولفت إلى أن إسرائيل تحاول إجبار سكان الفارعة على الخروج بمنع الماء والدواء، موضحًا أن المخيم يعاني من نقص المياه جراء العملية الإسرائيلية.

وأكد أن إسرائيل دمرت البنية التحتية في مخيم الفارعة.

ودفعت قوات الاحتلال أيضًا بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مخيم نور شمس شرق طولكرم، وفرضت عليه حصارًا مشددًا من جميع جهاته ومداخله، ونشرت جنود المشاة الذين نفذوا عمليات دهم وتفتيش واسعة، وطردت السكان وحولته إلى ثكنات عسكرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال، أن‭ ‬قوات الأمن وسعت نطاق عملياتها في الضفة لتشمل مخيم نور شمس.