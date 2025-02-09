الجيش الباكستاني: قوات الأمن تقتل 7 من عناصر من حركة طالبان باكستان في اشتباكين منفصلين

أعلن جهاز العلاقات العامة للجيش الباكستاني أن قوات الأمن الباكستانية قتلت 7 من عناصر حركة طالبان باكستان في اشتباكين منفصلين في إقليم خيبر بختونخوا وقعا أمس السبت واليوم الأحد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية عن بيان صحفي لجهاز العلاقات العامة القول أنه "في ليلة أمس السبت وصباح اليوم الأحد، نفذت قوات الأمن عملية استنادا إلى معلومات استخباراتية في منطقة مادي، بمقاطعة ديرا إسماعيل خان، بشأن تقارير عن وجود عناصر لحركة طالبان باكستان.

وأفاد بيان جهاز العلاقات العامة للجيش الباكستاني أنه "أثناء تنفيذ العملية، اشتبكت قواتنا بشكل فعال مع موقع عناصر حركة طالبان باكستان، ونتيجة لذلك، تم قتل ثلاثة من عناصر الحركة ، من بيهم خارجي رحمات، في حين أصيب اثنان آخران من عناصر الحركة.

وذكر البيان أنه تم تنفيذ عملية أخرى بناء على معلومات استخباراتية في منطقة مير علي، بمقاطعة وزيرستان الشمالية. وتمكنت قوات الأمن، في تبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك، من تحييد أربعة من عناصر طالبان باكستان بشكل فعال، بينما أصيب ثلاثة آخرون من عناصر الحركة.