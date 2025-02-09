محافظ الغربية: تشجير الطرق وتعزيز المسطحات الخضراء خطوة نحو بيئة مستدامة

أطلق اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خطة طموحة لتوسيع الرقعة الخضراء في مختلف أنحاء المحافظة، من خلال تكثيف أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء في المحاور الرئيسية والميادين العامة.

تأتي هذه الجهود في سياق رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، والحد من آثار التغيرات المناخية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تشمل زراعة أنواع مختلفة من الأشجار، بما في ذلك الأشجار المثمرة وأشجار الزينة، على جانبي الطرق والجزر الوسطى، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري وتعزيز البيئة الصحية، كما شدد على أن هذه الجهود لا تقتصر على الزراعة فقط، بل تمتد إلى إجراءات لضمان الاستدامة، من خلال متابعة دورية لأعمال الري والصيانة، لضمان نمو الأشجار بشكل صحي ودائم.

وفي هذا السياق، وجّه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ خطة التشجير بدقة، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من المشروعات الجارية في هذا الإطار، وتحقيق أقصى استفادة من المساحات المتاحة، كما أشار إلى أن هذه الجهود تعكس توجهات الدولة نحو التحول إلى بيئة أكثر خضرة واستدامة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات البيئية العالمية لمواجهة التغيرات المناخية.

وأعرب اللواء أشرف الجندي عن تطلعه إلى مشاركة مجتمعية واسعة في هذه المبادرة، داعيًا المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى الانخراط الفعّال في أعمال التشجير، سواء من خلال زراعة الأشجار في الحدائق العامة والمنازل، أو من خلال المساهمة في رعاية الأشجار المزروعة، وأكد أن هذا التعاون يعزز ثقافة المسئولية البيئية لدى الأفراد، ويسهم في خلق بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الغربية تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى محافظة أكثر اخضرارًا وجمالًا، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البيئة ليس رفاهية، بل هو ضرورة حتمية للحفاظ على الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة، مؤكدا أن الجهود المبذولة حاليًا ستنعكس إيجابيًا على مستقبل المحافظة وأبنائها.



