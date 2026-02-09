الهند: إنذار بوجود قنابل في أكثر من 10 مدارس بدلهي وعمليات التفتيش جارية

قالت خدمة إطفاء دلهي، إن 10 مدارس على الأقل في العاصمة الهندية تلقت رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات بوجود قنابل، اليوم الإثنين، ما أدى إلى تحرك أمني واسع النطاق.

وأفادت خدمة إطفاء دلهي بتلقي مكالمات طارئة من عدة مدارس في مناطق مختلفة من المدينة خلال ساعات الصباح، وعلى إثر ذلك تم الدفع بسيارات الإطفاء وفرق إبطال مفعول القنابل بسرعة إلى هذه المدارس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية (برس تراست أوف إنديا).

وقال مسئول في خدمة إطفاء دلهي، إن "10 مدارس على الأقل تلقت تهديدات بوجود قنابل اليوم، ومن ثم توجهت فرق الإطفاء إلى هذه المدارس على الفور، وما زال التفتيش جاريا".