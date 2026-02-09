 محافظ البحيرة تتابع تركيب بلاط الإنترلوك بمدخل مجمع مدارس منية السلامة في الرحمانية - بوابة الشروق
محافظ البحيرة تتابع تركيب بلاط الإنترلوك بمدخل مجمع مدارس منية السلامة في الرحمانية

خميس البرعي
نشر في: الإثنين 9 فبراير 2026 - 4:11 م | آخر تحديث: الإثنين 9 فبراير 2026 - 4:11 م

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على أن المحافظة تولي اهتماما بالغا برفع كفاءة الطرق وتحسين المظهر الحضاري، مع استمرار المتابعة الميدانية لكل مشروعات الرصف بجميع مراكز ومدن المحافظة، بما يحقق السيولة المرورية ويوفر بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين وللطلاب.

وذكرت جاكلين، في بيان لها اليوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية تابعت أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمدخل مجمع مدارس قرية منية السلامة، وذلك عقب الانتهاء من فرد طبقة السن، بطول 200 متر، وبتكلفة إجمالية بلغت 770 ألف جنيه.

وشددت محافظ البحيرة على أهمية استمرار متابعة المشروعات والأعمال الجارية، والتأكد من تنفيذها وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي التوقيتات المحددة، بما يحقق الصالح العام ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

