روسيا تعرب عن قلقها إزاء مستقبل إيران وترحب بالوساطة العُمانية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، عن قلق بلاده إزاء مستقبل إيران، مؤكدًا أن موسكو تتابع التطورات عن كثب وتُجري اتصالات مستمرة مع طهران وبكين.

وقال لافروف، خلال مشاركته في جلسة حوارية بنادي فالداي الدولي: «نحن على اتصال دائم مع أصدقائنا الإيرانيين وكذلك زملائنا الصينيين، وهذا الأمر يقلقنا، فنحن قلقون على مستقبل إيران».

ورحّب وزير الخارجية الروسي بالوساطة العُمانية في المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، مشددًا على أن موسكو تؤمن بضرورة التوصل إلى تسوية سلمية بين الجانبين.

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران قد انطلقت، الجمعة الماضية، في العاصمة العُمانية مسقط، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الطرفين سيلتقيان مجددًا مطلع الأسبوع المقبل.

وترأس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وفد بلاده في المحادثات، بينما قاد الوفد الأمريكي المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في أول لقاء من نوعه منذ توقف المفاوضات قبل عدة أشهر، عقب تصاعد المواجهة الإيرانية الإسرائيلية في يونيو 2025.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي تتوقع من إيران تقديم تنازلات تتعلق بالملف النووي وقضايا أخرى، وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن واشنطن أبلغت طهران بضرورة أن يكون الاجتماع المقبل «ذو مضمون ذي مغزى».