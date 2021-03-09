 الأمن العراقي: إصابة 8 أشخاص في انفجار استهدف زوار شيعة ببغداد - بوابة الشروق
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الأمن العراقي: إصابة 8 أشخاص في انفجار استهدف زوار شيعة ببغداد

القوات العراقية
القوات العراقية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 4:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 4:14 ص

 ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم الأثنين، أن 8 أشخاص اصيبوا بجروح جراء انفجار رمانة (قنبلة) يدوية في مكب نفايات قرب جسر الأئمة في بغداد.

وأوضح البيان أن " قوة خاصة باشرت بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات، ومازالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بإنسانية عالية لإحياء ذكرى مقتل الامام موسى الكاظم.

كانت مصادر إعلامية عراقية قد أفادت مساء اليوم الأثنين بأن شخصين قتلا وأصيب آخرين اليوم الاثنين بهجوم استهدف المواكب.
ونسبت وكالة الفرات نيوز إلى مصادر أمنية قولها إنه تم استخدام رمانات(قنابل) يدوية في الهجوم.
وتشهد بغداد إجراءات أمنية مشددة وأغلاق عدد من الطرق لتسهيل حركة الزوار بطرق مؤمنة من جانب القوات الأمنية.

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