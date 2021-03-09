6 لاعبين من بيراميدز في معسكر المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر

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استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة مديره الفني حسام البدري على ضم 6 لاعبين من صفوف فريق بيراميدز لمعسكر الفراعنة المقبل بشهر مارس الجاري.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، والمقرر لهما يومي 25 و 29 من شهر مارس الجاري، ضمن الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون.

ومن المقرر أن يتواجد في معسكر المنتخب 6 لاعبين من بيراميدز وهم رمضان صبحي وعلي جبر وعمر جابر وعبدالله السعيد وأحمد توفيق ومحمد حمدي.

الجهاز الفني لمنتخب مصر كان قد أعلن قائمة اللاعبين المحترفين والتي ضمت كل من محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني نجم أرسنال وأحمد حجازي نجم اتحاد جدة السعودي، ومصطفى محمد نجم جالطة سراي التركي ومحمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا وأحمد حسن كوكا نجم أولمبياكوس اليوناني.

ويخاطب الجهاز الفني للمنتخب أندية النجوم المحترفين لتحديد موعد انضمامهم لمعسكر الفراعنة بشهر مارس طبقًا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 20 من شهر مارس الجاري بانضمام قائمة اللاعبين المحلية بعد انتهاء الأهلي والزمالك وبيراميدز من مشاركتهم بدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.