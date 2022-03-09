السكة الحديد بعد إطلاق قطار درجة ثالثة مكيف: القيادة السياسية وعدت فأوفت

قال المهندس حسام البسطويسي نائب رئيس هيئة السكة الحديد، إن القيادة السياسية وعدت فأوفت، وذلك بعد إطلاق خدمة قطار درجة ثالثة مكيف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الوجه القبلي على وجه التحديد كان في احتياج لتطور كبير في إطار الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أنّ قطار تحرّك بالفعل يوم الثلاثاء على خط الوجه القبلي، مؤكّدا أن الخدمة ستتوسع بالتتابع مع الانتهاء من تجهيز أي قطار في الفترة المقبلة.

ونوه بأنّ القطار له مسار سريع ويتضمن تقديم خدمة سريعة ومزود بخدمات فندقية، مشيرًا إلى أن نسبة الحجز في اليوم الأول للتشغيل بلغت 10%، وأرجع ذلك إلى عدم معرفة الركاب بالأمر.

وأفاد القطار (الرحلة الأولى) غادر القاهرة في تمام الخامسة والربع فجرًا ووصل أسوان في تمام السادسة والنصف مساءً، مشيرًا إلى مناطق توجد بها تهدئة بسبب تحديث الإشارات ضمن خطة تطوير المنظومة.

ولفت إلى مراعاة البعد الاجتماعي في سعر التذكرة، ضاربًا المثل بأن سعر التذكرة من القاهرة إلى أسوان تكلف 150 جنيهًا بينما أقل تكلفة للتذكرة في وسائل النقل البديلة تصل إلى 250 جنيهًا.