التحقيق في مقتل خفير بسبب خصومة ثأرية بمنشأة القناطر

تباشر النيابة الكلية بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل خفير خاص بمنطقة منشأة القناطر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة المجني عليه.

وتتبع رجال المباحث خط سير هروب المتهم لتحديد مكان اختفائه، وتبين أن القاتل ارتكب الجريمة للثأر لوالده، الذي تم قتله منذ 6 أشهر، بسبب خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة أخرى في منشأة القناطر.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة القتيل، ووجهوا اتهاما لأفراد عائلة الخصم بالتحريض وارتكاب الجريمة، كما تم فحص عدد من كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، بالإضافة إلى تعيين خدمات أمنية لمنع تجدد الخصومة بين العائلتين.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه، وانتقلت مباحث منشأة القناطر إلى مكان البلاغ، وتبين مقتل خفير خاص نتيجة إصابته بطلقتين بالرأس والوجه، وتم تحديد هوية قاتله.

وتبين أن خصومة ثأرية وراء ارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.