الرئيس السيسي: واثق بتغيير واقع الحياة من خلال وعي الشعب والفهم الدقيق لظروف مصر

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى الشهداء وأسرهم، مشيدًا بما تضمنته فعاليات الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين، بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، وكلمات المشاركين فيها.

وأعرب في كلمة له، عن ثقته الكاملة من قدرة مصر على تحقيق المعجزات وتغيير واقع الحياة، من خلال وعي الشعب، ومخزونه الحضاري الممتد لآلاف السنين، والفهم الدقيق لظروف مصر

وتابع: «من خلال وعي الشعب ومخزونه الحضاري الممتد لآلاف السنين، والفهم الدقيق لظروف مصر، فأنا على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات، وتغيير واقع الحياة في هذا الوطن، لما نرضاه ونفخر به، ليجد كل مواطن في هذا البلد متسعا كريما له ولأبنائه».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين، بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.

وتأتي الندوة في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي توافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في التاسع من مارس عام 1969.