كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أسر الشهداء وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة.

ومن بين المكرمين الشهيد أمير إبراهيم عوض الله، الذي استشهد يوم 2 يوليو 2022، وتسلمت التكريم والدته نبيلة يوسف، وزوجته وبناته.

وفي لفتة إنسانية اصطحب الرئيس السيسي والدة الشهيد لتلقي كلمة، بدأتها بقول الله تعالى: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون».

وقالت: «ابني فخورة بيه وكلنا عايشين برضا ربنا وفي حمى الرئيس السيسي، ربنا يخليه لنا ويبارك في عمره ويبارك لمصر كلها».

ولفتت إلى أن ابنها موجود في سيناء منذ تخرجه عام 2011، مضيفة: «في سيناء بقاله 11 سنة، وقبل استشهاده بشهرين مشفتوش ولا كنت أعرف عنه حاجة، قلبي كان واجعني وبقيت أدعي له».

وتابعت: «كلمني يوم الجمعة قبل الاستشهاد بيوم، يوم ترقيته لرائد، كان أول فرحتي وأول حياتي ودنيتي، والحمد لله راح عند اللي أحسن مني».

واختتمت: «ربنا يحمينا كلنا في ظل قيادة الرئيس، ربنا يبارك في عمرك ويخليك لنا وفخر لنا، كلنا نفتخر إننا مصريين».

وبعد التقاط الصورة مع أسرة الشهيد حرص الرئيس على مرافقتهم حتى النزول من على خشبة المسرح.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس 9 مارس، الندوة التثقيفية الـ37 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتحتفل مصر كل عام بيوم الشهيد والمحارب القديم، في ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس الأركان خلال حرب الاستنزاف.