 حصول 12 روضة ومدرسة بشمال سيناء على شهادة الضمان والجودة - بوابة الشروق
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حصول 12 روضة ومدرسة بشمال سيناء على شهادة الضمان والجودة

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 6:54 م | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 6:54 م

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، حصول 12 روضة ومدرسة في المحافظة على شهادات الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان الاعتماد والجودة.

وذكر "رضوان"، أن المدارس الفائزة هي "روضة الريسة الرسمية المتميزة لغات، وروضة الشهيد أحمد سلامة حمدان وروضة بئر العبد الابتدائية، وروضة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وروضة الشهيد عبد العزيز مرزوق، وروضة الغزلان، ومدرسة بئر الابتدائية المشتركة، ومدرسة حمدي عواد الابتدائية المشتركة، وروضة أبي حنيفة الابتدائية الدامجة، ومدرسة اسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات، ومدرسة أبو بكر الصديق تعليم أساسي، ومدرسة ابن سينا الابتدائية".


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