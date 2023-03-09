ضبط متهم بقتل مواطن بسبب خلافات الجيرة في الإسكندرية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الخميس، القبض على "ي.خ.ال"، 21 عامًا، عامل؛ لاتهامه بقتل "م.أ.م"، 27 عاما، جاره، طعنًا بسكين؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما في منطقة الدخيلة الجبل، لوجود خلافات سابقة بسبب الجيرة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من مستشفى خاص، بوصل شاب مصاب بجرح طعني نافذ في الساق اليمنى، وفارق الحياة.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي، نشوب مشاجرة بين المتهم، له معلومات جنائية مسجلة، والمجني عليه، والاثنين مقيمان في منطقة الدخيلة الجبل، التابعة لنطاق حي العجمي، إثر خلافات سابقة بينهما على الجيرة.

وجاء بالتحريات الأولية، أن الطرفين تعديا على بعضهما البعض بالضرب، مستخدمين أسلحة بيضاء، ما أدى لإصابة الأول بجرح نافذ أودى بحياته عقب نقله إلى المستشفى، فيما أصيب الثاني بجرح قطعي سطحي في فروة الرأس.

وبتقنين الإجراءات وضبط المتهم تم اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، ونقل الجثمان إلى المشرحة، حيث يتخذ الطب الشرعي إجراءاته تمهيدًا لتسليمه لأسرته لمواراته الثرى، فيما تقوم المباحث الجنائية بتحرياتها لبيان أسباب الحادث.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، تم تحريز السلاح المستخدم في الحادث، وتحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.