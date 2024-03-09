قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تمكن من بناء أسس دولة قادرة على الانطلاق في الفترة المقبلة.

وأضاف في كلمته خلال الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم السبت: «قلت للمسئولين قبل كده، أنا عملتها خلاص ولازم نتبع كلنا.. خليتها بلد قادرة على إنها تبقى بلد وتنطلق بعد كده».

وتابع: «طب إحنا بنعاني بعد كده.. آه نعاني بس تبقى بلد».

وشهد الرئيس السيسي، اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.

وتحتفل مصر يوم 9 مارس من كل عام بذكرى يوم الشهيد، وذلك إحياء لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، خلال حرب الاستنزاف.

ويوم الشهيد لتكريم أبناء الوطن المخلصين، الذين ضحوا من أجل هذا الوطن الخالد دون انتظار لمقابل أو عائد ليستمر الوطن نابضا بالحياة، ومثمرا بالخير والسلام والنماء للمواطنين كافة ومن أجل حياة أفضل.