البنتاجون: ضربات عسكرية أمريكية ضد صاروخين حوثيين في اليمن

أعلنت القوات المسلحة الأمريكية، أنها شنت ضربات للدفاع عن النفس ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في اليمن يوم الجمعة.



وقالت القيادة الإقليمية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية صباح اليوم السبت على موقع "اكس" إنه تم استهداف صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا محمولين على شاحنتين.



وأضاف البيان أن الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخين مضادين للسفن من اليمن على السفينة "ام في بروبيل فورشن" في خليج عدن عصر الجمعة، وترفع السفينة علم سنغافورة وهي أيضا مملوكة ويتم تشغليها من سنغافورة. لكن الصاروخين لم يضربا السفينة ولم تكن هناك إصابات أو أضرار.



ويسعى الحوثيون من خلال استهداف السفن في البحر الأحمر إلى إجبار إسرائيل على وقف هجماتها في قطاع غزة.



ونتيجة لتهديد الحوثيين في البحر الأحمر، تتجنب شركات الشحن الكبرى أقصر الطريق بين آسيا وأوروبا وتلجأ إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول قارة أفريقيا والذي يستغرق وقتا أطول يمتد لعدة أسابيع مما كان له تأثير كبيرة على الاقتصاد العالمي. ولهذا قامت الولايات المتحدة وبريطانيا بضرب أهداف للحوثيين في اليمن بشكل متكرر.