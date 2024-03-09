ضبط عصابة ببنى سويف بتهمة حيازة 437 قطعة أثرية

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تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع قطاع شرطة السياحة والآثار، وبالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف بإشراف اللواء أسامة حلمي مدير الأمن، من ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة حيازة 437 قطعة أثرية.

وأكدت معلومات وتحريات المباحث برئاسة اللواء منصور الدغيدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تشكل عصابة تضم 3 عناصر إجرامية، بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وإخفائهم بعض القطع الأثرية داخل قطعة أرض فضاء بدائرة مركز شرطة ناصر ببني سويف.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم 437 قطعة أثرية عبارة عن (3 توابيت خشبية بداخل إحداها مومياء - 400 تمثال حجري - 29 تميمة - 2 قناع خشبي خاص بالتوابيت المضبوطة - تمثال خشبي - 2 قنينة من الفخار).

وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة مركز شرطة الوسطى.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.