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أعداد جريدة الشروق
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جماعة الحوثي اليمنية تعلن استهداف سفينة ومدمرات حربية أمريكية

د ب أ
نشر في: السبت 9 مارس 2024 - 10:08 ص | آخر تحديث: السبت 9 مارس 2024 - 10:08 ص

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم السبت، استهداف سفينة ومدمرات حربية أمريكية في خليج عدن والبحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس" اليوم: "نفذت القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليتينِ عسكريتينِ نوعيتين الأولى استهدفتا سفينةَ"بروبل فورشن" الأمريكيةَ في خليجِ عدن بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وعددا منَ المدمراتِ الحربيةِ الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ و خليجِ عدن، وذلكَ بسبعٍ وثلاثينَ طائرةً مسيرةً، وقد حققتِ العمليتانِ أهدافَهما بنجاحٍ".


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