غارة إسرائيلية تدمر منزلا بالكامل في جنوب لبنان

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم السبت، غارة استهدفت منزلاً وتدميره بالكامل في بلدة مجدل زون في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم أن "الطيران الحربي المعادي، شن غارة استهدفت منزلاً في بلدة مجدل زون دون أن ينفجر، إلا انه أغار مرة ثانية على المكان نفسه، ودمر المنزل بالكامل وسواه بالأرض".

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني والإسعاف توجهت لتفقد مكان الغارة.

وكان حزب الله اللبناني أعلن، في وقت سابق، استهداف موقع البغدادي الإسرائيلي بصاروخ بركان وإصابته بشكل مباشر.

وأغار الطيران الحربي الليلة الماضية على أطراف بلدة الناقورة وعلى جبل اللبونة في منطقة حرجية ما أدى إلى اشتعال النيران بالأشجار المعمرة.

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف نهر الليطاني واستمرت القوات الإسرائيلية بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.