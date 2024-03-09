الجيش الفرنسي يعلن تدمير 4 طائرات بدون طيار حوثية بخليج عدن

أعلن الجيش الفرنسي، اليوم السبت، أن قواته دمرت 4 طائرات بدون طيار للحوثيين كانت متجهة نحو البعثة البحرية الأوروبية في خليج عدن.

وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق اليوم أنهم نفذوا عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت إحداهما سفينة أمريكية في خليج عدن بعدة صواريخ، في حين استهدف الثانية مدمرات أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ37 طائرة بدون طيار، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة نفذت عمليتين نوعيتين استهدفت الأولى سفينة أمريكية في خليج عدن بعدة صواريخ، في حين استهدفت الثانية مدمرات أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ37 طائرة بدون طيار.

وقال سريع إن العمليتين حققتا الأهداف المرجوة منهما بنجاح، مؤكداً أن الجماعة ستستمر في عملياتها في البحر الأحمر وبحر العرب حتى توقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.