حسن الرداد عن رفضه تجسيد شخصية سفاح التجمع: لا أريد أن يتعاطف معه المجتمع

قال الفنان حسن الرداد، إنه غير متحمس لتقديم عمل فني يُجسد فيه شخصية «سفاح التجمع».

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن أي شخصية يتم تجسيدها دائما ما تكون لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية يتوجب دراستها لتقديم عمل جيد.

وأوضح أن الشخصية يتوجب أن يكون فيها جوانب إيجابية يتعاطف معها، لكنه أشار إلى أنه لا يجد أي جوانب إيجابية في شخصية سفاح التجمع.

وتحدث عن مقارنة الأمر بمسلسل سفاح الجيزة الذي جسَّده الفنان أحمد فهمي، قائلًا إن الأمر مختلف في إشارة إلى تباين الشخصيات التي يتم تجسيدها.

ولفت إلى أنه لا تريد تجسيد شخصية سفاح التجمع حتى لا يتعاطف معه الجمهور، موضحًا أن الفنان عندما يُجسد شخصية ما قد يثير ذلك تعاطف المتلقي.

ونوه بأنه لا يريد أيضًا أن يُقدم الشخصية بطريقة تجعل الجمهور لا يتعاطف معها وبالتالي يكرره شخصيًّا، معقبا: «لما بنعمل دور شخص، مينفعش نعمل حاجة شريرة للشر.. لازم نفصص الإنسان ده، منها هو وصغير وإزاي وصل للمرحلة دي».

وقضية «سفاح التجمع» شغلت الرأي العام على مدار الأشهر الماضية، حيث قام المتهم «كريم سليم» الذي يعمل مدرسا للغة الإنجليزية باستدراج فتيات إلى شقته في التجمع الخامس، وممارسة الجنس معهن داخل غرفة معزولة الصوت أعدها لهذا الغرض، قبل أن يقوم بإجبارهن على تناول مخدر «الآيس» وبعض الأنواع الأخرى وقتلهن وتعذيبهن وتصوير تلك الوقائع في 300 مقطع فيديو، ثم التخلص من الجثث بإلقائها على طريق الإسماعيلية وبورسعيد وضواحي القاهرة.