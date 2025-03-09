إيلون ماسك: خدمة ستارلينك لن تغلق أبدا محطاتها في أوكرانيا

أكد الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن خدمة ستارلينك لن تغلق أبداً محطاتها في أوكرانيا بغض النظر عن اختلافه مع السياسة المتبعة في كييف.

وأضاف في منشور على منصة "إكس": "لن نفعل مثل هذا الشيء أبداً أو نستخدمه ورقة مساومة".

كان ماسك اعلن في وقت سابق اليوم، أنه تحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوة، عندما منح خدمة ستارلينك للقوات الأوكرانية قبل أكثر من سنتين.

وكتب في منشور اخر "إكس" قائلاً: "تحديت بوتين حرفياً عبر نظام ستارلينك الخاص، فهو العمود الفقري للجيش الأوكراني".

لكنه حذر من أنه في حال أوقف تشغيله، فسوف ينهار خط الجيش الأوكراني الأمامي بالكامل، في رسالة للضغط على سلطات كييف على ما يبدو- حسب قناة العربية. حيث أكد أنه يشعر بالاشمئزاز من سنوات الحرب والمذابح، معتبراً أن أوكرانيا ستخسر حتماً إن استمرت في هذا الطريق.

ودعا ماسك إلى فرض عقوبات على كبار رجال الأعمال الأوكرانيين، "خاصة أولئك الذين لديهم قصور في موناكو"، وفق تعبيره

وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، جون راتكليف، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن واشنطن قطعت المعلومات الاستخباراتية عن أوكرانيا.

تأتي هذه التصريحات في إطار مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الضغط على نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات مع موسكو والتوصل لتسوية تنهي الحرب الدائرة منذ العام 2022، وترسي السلام بين البلدين الجارين.