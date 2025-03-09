ضبط 5 عصابات و288 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 288 قطعة سلاح ناري بحوزة 239 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

شملت المضبوطات: "27 بندقية آلية، 32 بندقية خرطوش، 5 طبنجات، 224 فرد محلي، 501 طلقة مختلفة الأعيرة، 30 خزينة متنوعة، 268 قطعة سلاح أبيض" وورشة لتصنيع الأسلحة النارية".

ونجحت الحملات في ضبط 331 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 833 كيلو مخدرات، 4368 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 14 متهما ارتكبوا 14 حادثا متنوعا، و26 متهما هاربا، و21 متهما بالبلطجة، 334 دراجة نارية مخالفة، و22 ألف مخالفة مرورية.

ونفذت الحملات 85 ألفا و476 حكما قضائيا متنوعا، وفحصت 55 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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