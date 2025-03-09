إصابة جنود أستراليين عقب انقلاب مركبتين تابعتين لقوات الدفاع في منطقة فيضانات

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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي انتوني ألبانيز اليوم الأحد عن إصابة أكثر من 12 جنديا عقب انحراف مركبتين تابعتين لقوات الدفاع عن الطريق.

وقال ألبانيز إن 32 جنديا كانوا على متن المركبتين عندما وقع الحادث مساء أمس السبت.

وأضاف أن 13 جنديا أصيبوا، بينهم ستة إصابتهم خطيرة.

كان الجنود في طريقهم إلى ليسمور، جنوب بريسبان، لتقديم الدعم المجتمعي بعد وقوع فيضانات نجمت عن إعصار ألفريد.

وقال ألبانيز" بالنسبة لأفراد قوات الدفاع الاسترالية الاستثنائيين لا توجد أيام سهلة، كل يوم يمكن أن يجلب الخطر، كل يوم يحمل خطورة، مع ذلك فهم يتقدمون ويواجهون المخاطر من أجلنا".

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن إحدى المركبتين انحرفت عن الطريق وانقلبت عدة مرات في حقل صغير، في حين انقلبت المركبة الثانية على جانبها أثناء محاولة تجنب المركبة الأولى.

وقالت الشرطة "المركبتان لم تصطدما ببعضهما البعض".

وأوضحت الشرطة أنه يعتقد أن شخصا لقى حتفه بسبب الإعصار، عقب أن جرفت مياه الفيضانات مركبة أمس الأول الجمعة.