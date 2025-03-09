محمد عطية: أرفض حديث أي فنان عن حياته الشخصية أمام الجمهور

قال الفنان محمد عطية، إنه يرفض أن يتحدث أي فنان عن حياته الشخصية أمام الجمهور سواء في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك تعليقًا على عرض صورة الفنانة بسمة بوسيل خلال المقابلة، في أعقاب انفصالها عن الفنان تامر حسني والحديث عن خلافاتها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «سابع سما» الذي تُقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، عبر شاشة «النهار»، أن حياة الفنان هي علاقة خاصة جدًا، لا يجب أن يتم الحديث بشأنها أمام أحد.

وأشار إلى أن حكاية كل شخص دائمًا ما تتضمن خلافات ومشكلات يخجل منها كل طرف إذا خرجت للملأ، مؤكدا أنه إذا تحدث عن أي فتاة أو سيدة ارتبط بها فدائمًا ما يتحدث عن محاسنها ولا مساوئها.

في شأن آخر، تحدث عطية عن الفنانة الراحلة أم كلثوم قائلًا إنه يحب أغنياتها لكن لا يحب سماعها، غير أنه أكّد أن هذا الرأي لا يعني تشكيكًا في هذه القامة الفنية الكبيرة.

وتابع: «أنا مش بسمع أم كلثوم في عربيتي.. هل كده فيه عيب فيّا، أنا بسمع فيروز ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ ومحمد فوزي وسيد درويش.. فيه ناس بحب أسمعهم وناس لأ«.

