خالد دياب: نجاح مصطفى غريب ليس صدفة

نشر المخرج خالد دياب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو من الاحتفال بنهاية تصوير مسلسله "أشغال شقة جدا"، وتحدث عن أحد أبطاله وهو الفنان مصطفى غريب الذي بزغ نجمه هذا الموسم، وكان متصدرا للتريند الأيام الماضية؛ بسبب دور "عربي" الذي لعبه ضمن الأحداث.

وكتب خالد: "عربي نجاحه مش بالصدفة خالص؟.. مصطفى غريب بالإضافة لموهبته الكبيرة تعب ودرس فنون مسرحية؛ ليصبح ممثلا دراميا ممتازا، ثم وظف كل ذلك لصالح الكوميديا".

وتابع: "على مستوى الشغل مصطفى غريب يعني شغل على الورق ومقترحات لا نهائية.. وعلى المستوى الإنساني كسبته".

جدير بالذكر أن مسلسل أشغال شقة جدا من إخراج وتأليف خالد دياب، وشاركته في التأليف شقيقته شيرين دياب، وبطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وشيرين، وسلوى محمد علي، ونخبة كبيرة من الفنانين.

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