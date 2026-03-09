«كاراجر والتاج الأفريقي» في مرمى نيران صلاح بدوري الأبطال

يقترب النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، من تحقيق رقمين قياسيين عندما يحل الريدز ضيفًا على جالاتا سراي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب رامس بارك في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، يقترب صلاح من تسجيل رقم قياسي جديد مع الفريق، إذ يمكن أن يخوض مباراته الـ81 رسميًا في دوري أبطال أوروبا، متجاوزًا رقم جيمي كاراجر الذي سجل 80 مباراة.

كما يبعد صلاح هدفًا واحدًا فقط عن أن يصبح أول لاعب إفريقي في التاريخ يسجل 50 هدفًا في دوري الأبطال، ليعزز مكانته كأحد أبرز أساطير المسابقة.

ويعيش محمد صلاح أجواءً استثنائية مع ليفربول بعد تسجيله هدفين في مباراتين متتاليتين أمام وولفرهامبتون، ليستعيد بذلك حسه التهديفي بعد موسم صعب في قلعة آنفيلد.