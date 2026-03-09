رئيس جامعة الأقصر تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

كرمت الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم على مستوى الجامعة، وذلك خلال احتفالية نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب، في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على التميز في مختلف المجالات العلمية والثقافية والدينية.

وخلال الحفل، أعربت رئيس الجامعة عن فخرها بالطلاب المتميزين، مؤكدة أن حفظة القرآن الكريم يمثلون نموذجًا مشرفًا لطلاب الجامعة، ومشيدة بجهودهم في حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته، مؤكدة حرص الجامعة على تنظيم مثل هذه المسابقات التي تسهم في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية لدى الطلاب.

كما شهدت الاحتفالية تكريم الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الجامعة، تقديرًا لتميزهما في التفوق الدراسي والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية، وما قدماه من نماذج إيجابية تعكس روح القيادة والعمل الجماعي داخل المجتمع الجامعي.

وأكدت رئيس الجامعة أهمية الأنشطة الطلابية في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم وبناء شخصياتهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على خدمة المجتمع والمشاركة في بناء الوطن.