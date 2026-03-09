منتخب الناشئين يواصل استعداداته لتصفيات شمال أفريقيا

واصل المنتخب الوطني، مواليد 2009، تدريباته تحت قيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، وذلك في إطار البرنامج الإعدادي لخوض تصفيات منطقة شمال أفريقيا، المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت الحصة التدريبية، اليوم، تركيزاً كبيراً من الجهاز الفني على تطبيق مجموعة من الجمل التكتيكية المتنوعة، التي يسعى المدير الفني لترسيخها في أداء اللاعبين، مع إيلاء اهتمام خاص بكيفية تنفيذ واستغلال الكرات الثابتة، باعتبارها أحد الحلول الهجومية المهمة في المباريات الكبرى.

وعلى صعيد حراسة المرمى، قاد أمير عبدالحميد، مدرب حراس مرمى المنتخب، تدريبات تخصصية قوية للحراس لرفع مستواهم الفني والبدني قبل السفر.

وسيطرت حالة من الحماس الشديد والروح القتالية على أداء جميع اللاعبين، حيث ظهر ذلك جلياً خلال التقسيمة الفنية، التي اتسمت بالسرعة والاندفاع البدني القوي، لاسيما أن كل لاعب يسعى لإثبات قدراته الفنية والبدنية أمام الجهاز الفني، في محاولة جادة لحجز مقعد في التشكيل الأساسي، الذي سيمثل مصر في المحفل القاري المقبل.

وتنتظر المنتخب الوطني للناشئين، مواجهات من العيار الثقيل في مدينة بنغازي الليبية، حيث سيواجه منتخبات: تونس والمغرب وليبيا والجزائر في الفترة ما بين 27 مارس الحالي و5 أبريل المقبل، وهي المرحلة الحاسمة، التي ستحدد هوية المتأهلين للنهائيات الأفريقية، مما يضع آمالاً كبيرة على هذا الجيل الواعد لتقديم مستويات تليق بسمعة الكرة المصرية في القارة السمراء.