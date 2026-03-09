كالاس: ما يتردد عن دعم روسيا لإيران ليس مفاجأة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصفت كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي التقارير الإعلامية، التي تفيد بدعم روسيا لإيران مؤخرا بأنها أمر متوقع.

وقالت كالاس، اليوم الاثنين خلال اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "التقارير التي تفيد بأن موسكو وإيران تتعاونان لاستهداف القوات الأمريكية ليست مفاجأة".

ونقلت شبكة "سي إن إن" وصحيفة واشنطن بوست عن مصادر مطلعة لدى الاستخبارات الأمريكية، القول إن الكرملين يزود طهران ببيانات بشأن موقع وتحركات القوات والسفن والطائرات الأمريكية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسئولين أمريكيين ترديد معلومات مماثلة.

وكان المبعوث الخاص الأمريكي، قد طالب أمس الأول السبت، روسيا بعدم تزويد طهران بمعلومات ذات صلة بالحرب في إيران.

وفيما يتعلق بجهود أمريكا لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، قالت كالاس، إن "مطالب روسيا القصوى لا يمكن تلبيتها بحد أدنى".

وأضافت: "إذا كان سيتم تقليص حجم الجيش الأوكراني، فإنه ينبغي تقليص حجم الجيش الروسي. وحيثما تسببت روسيا في أضرار لأوكرانيا، يتعين أن تدفع روسيا ثمنها.. لا حصانة لجرائم الحرب أو جرائم العدوان".

وأشارت كالاس، إلى أن شراكات الأمن والدفاع تعد أداة مهمة لتحسين وضع الاتحاد الأوروبي في الوضع العالمي الحالي

وأوضحت أنه سيتم توقيع مثل هذه الشراكات مع استراليا خلال هذا الأسبوع، وستتبعها شراكات مماثلة مع آيسلندا وغانا.