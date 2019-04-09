الثلاثاء 9 أبريل 2019 1:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الهزيمة الثقيلة للأهلي من صن داونز.. هل تؤيد إقالة الجهاز الفني؟
النتـائـج تصويت

مقتل شخص في تفريق مظاهرة بالعاصمة السودانية

الخرطوم - (د ب ا)
نشر فى : الثلاثاء 9 أبريل 2019 - 12:06 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 9 أبريل 2019 - 12:06 ص

أعلنت لجنة الاطباء المركزية مقتل متظاهر مساء الاثنين، بأحد احياء مدينة ام درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم برصاص الأجهزة الأمنية اثناء محاولتها تفريق تظاهرات إندلعت هناك.

من جهة أخرى ،تجددت التظاهرات الليلة، في عدد من احياء مدن الخرطوم وبحري وأم درمان، وعملت الشرطة على تفريقها باطلاق الرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع،حسبما ذكر شهود عيان لوكالة الانباء الالمانية "د ب أ ".

ويشهد السودان احتجاجات على تردي الاوضاع الاقتصادية منذ التاسع عشر من شهر كانون اول/ديسمبر الماضي ، تطورت إلى المطالبة برحيل الرئيس عمر البشير واركان نظامه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك