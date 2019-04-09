مقتل شخص في تفريق مظاهرة بالعاصمة السودانية

أعلنت لجنة الاطباء المركزية مقتل متظاهر مساء الاثنين، بأحد احياء مدينة ام درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم برصاص الأجهزة الأمنية اثناء محاولتها تفريق تظاهرات إندلعت هناك.

من جهة أخرى ،تجددت التظاهرات الليلة، في عدد من احياء مدن الخرطوم وبحري وأم درمان، وعملت الشرطة على تفريقها باطلاق الرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع،حسبما ذكر شهود عيان لوكالة الانباء الالمانية "د ب أ ".

ويشهد السودان احتجاجات على تردي الاوضاع الاقتصادية منذ التاسع عشر من شهر كانون اول/ديسمبر الماضي ، تطورت إلى المطالبة برحيل الرئيس عمر البشير واركان نظامه.