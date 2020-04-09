وزارة الصحة توضح أعراض فيروس كورونا

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، إن أعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» مماثلة لأعراض دور الإنفلونزا العادية.

وأضافت خلال مقطع فيديو بثته صفحة وزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء أمس الأربعاء، أن الأعراض تتمثل في إصابة الأنف والحلق، وارتفاع درجة الحرارة، وضيق النفس، ناصحة بالتوجه إلى أقرب مستشفى؛ لتوقيع الكشف الطبي عند الشعور بهذه الأعراض.

وشددت على أهمية منع التجمعات؛ لدورها في تقليل مدة وجود الفيروس داخل مصر، لافتة إلى أهمية تحقيق التباعد الجسدي داخل المنزل أثناء ساعات حظر التجوال، إضافة إلى الالتزام بالنظافة الشخصية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، تسجيل 110 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 9 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1560 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم 305 متعافيًا.