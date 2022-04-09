الحلقة 8 من الاختيار 3: إذاعة تسجيل للقاء المشير طنطاوي ومرسي والسيسي قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2012

أذاع مسلسل الاختيار في حلقته الثامنة، تسجيلا يعود إلى يوم 20 يونيو 2012 قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بأسبوع، جمع بين المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري، بحضور اللواء عبدالفتاح السيسي رئيس جهاز المخابرات الحربية -آنذاك- وعضو المجلس العسكري، مع المرشح الرئاسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة محمد مرسي.

ظهر بالتسجيل، المرشح محمد مرسي، وهو يحذر مما أسماه «تغيير نتيجة الانتخابات»، ذاكر أن ذلك قد يؤدي إلى موجة «إضرام نيران» -حسب تعبيره- ليرد المشير، محذرا من هذا السيناريو ومن آثاره، منوهًا أن البعض يخطط لهذا الأمر.. وفيما يلي نص الحوار:

- مرسي: نتيجة الانتخابات لو اتغيرت هيحصل موجة «إضرام نيران»

= المشير طنطاوي: لو جهة ما حاولت تضرم النيران في البلد هتكون «مصيبة».. وعاوزك تاخد بالك، وتعرفهم إن مفيش داعي للحاجات دي. أعرف أن هناك تخطيط.. وخد بالك.

- مرسي: ولكن هذا البعض يتحدث عنه وليس خطط

= المشير طنطاوي: لا يوجد خطط في هذا الأمر.. البعض بيخطط، وخد بالك.

وتطرق مرسي للحديث مع المشير طنطاوي، إلى المطالبة بإلغاء قرار المحكمة الدستورية الصادر بحل مجلس النواب في تاريخ 14 يونيو 2012؛ الأمر الذي رفضه وزير الدفاع بشكل نهائي، وفيما يلي نص الحوار الذي أذيع.

- مرسي: الأمر الآخر هو البرلمان

= المشير طنطاوي: لا لا هذا أمر منتهي.. ده قرار محكمة وليس قراري.

- مرسي: أنت من أصدرت قرار حل البرلمان

= المشير طنطاوي: لا لست من أصدرت القرار.. ده قرار محكمة.. والتنفيذ شيء أخر.. وأنت تطلب مني إلغاء حكم محكمة وأنا لن أفعل ذلك.

- مرسي للمشير طنطاوي: الناس إذا حست إن قرار المحكمة لن يتم إلغاؤه..

= المشير مقاطعًا: ناس مين؟

- مرسي: الشعب المصري اللي إحنا وسطه

= المشير طنطاوي: لا لا الشعب المصري مش كده.. وده قرار محكمة.. وكل أعضاء المجلس العسكري يرفضوا هذا الطب.