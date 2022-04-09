رئيس أوكرانيا يطالب المجتمع الدولي بالرد الشديد على الهجوم على محطة قطارات كراماتورسك

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم السبت، المجتمع الدولي بالرد الشديد بعد الهجوم الصاروخي، الذي طال أمس محطة قطارات في مدينة "كراماتورسك" شرق البلاد؛ مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال زيلينسكي - في رسالة مصورة أوردتها قناة (فرانس 24) الإخبارية - "إن هذه جريمة حرب أخرى ترتكبها روسيا سيحاسب عليها كل شخص ضالع فيها".. مضيفا أن "القوى العظمى نددت بالهجوم الروسي على كراماتورسك، وننتظر الآن ردا عالميا شديدا على جريمة الحرب هذه".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اتهم موسكو، أمس الجمعة، بارتكاب "فظاعة مروعة".. فيما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الواقعة "جريمة ضد الإنسانية".

في المقابل، نفت موسكو مسؤوليتها عن الواقعة، مؤكدة أنها لا تملك نوع الصواريخ المستخدمة في هذا الهجوم.