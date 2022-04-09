النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام برايتون

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أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمباراة برايتون، اليوم السبت، على ستاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز الـ13 برصيد 34 نقطة.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: رامسدايل.

خط الدفاع: سيدريك، وايت، جابرييل، تشاكا.

خط الوسط: لوكونجا، اوديجارد، سميث روي.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، لاكازيت.

ويتواجد على مقاعد بدلاء أرسنال كلًا من:

لينو، هولدينق، تافاريس، اوجنجبو، سوانسون، النني، هتشينسون، بيبي، نيكتاه.