أعلنت الجزائر عن ترحيبها بإعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إنشاء مجلس القيادة الرئاسي، وتفويضه بكامل صلاحياته، وفقا للدستور، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، قصد استكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق.

وأعربت الجزائر - في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم السبت - عن أملها في أن تُسهم هذه الخطوة في دعم المساعي والجهود الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة والتوصل إلى حل دائم للأزمة في اليمن، بما يحفظ وحدته وسيادته واستقلاله ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.