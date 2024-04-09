يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحارا على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكرعلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقع خبراء الأرصاد، هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فهي معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 17

العاصمة الإدارية 26 17

6 أكتوبر 26 17

بنهــــا 26 17

دمنهور 24 16

وادى النطرون 26 17

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 24 16

الزقازيق 26 17

شبين الكوم 26 17

طنطا 25 17

دمياط 22 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 27 15

السويس 26 16

العريش 24 15

رفح 23 15

رأس سدر 27 16

نخل 23 13

كاترين 18 08

الطور 28 18

طابا 24 16

شرم الشيخ 27 19

الإسكندرية 23 16

العلمين 23 16

مطروح 22 16

السلوم 21 14

سيوة 26 13

رأس غارب 28 19

الغردقة 27 19

سفاجا 29 20

مرسى علم 30 21

شلاتين 29 21

حلايب 26 23

أبو رماد 28 22

رأس حدربة 26 22

الفيوم 26 14

بني سويف 27 14

المنيا 28 13

أسيوط 27 14

سوهاج 28 16

قنا 30 18

الأقصر 31 18

أسوان 31 18

الوادى الجديد 30 16

أبوسمبل 31 17

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 38 22

المدينة 32 19

الرياض 33 21

المنامة 32 25

أبوظبى 33 25

الدوحة 34 26

الكويت 37 20

دمشق 19 08

بيروت 20 18

عمان 15 09

القدس 16 11

غزة 21 16

بغداد 28 17

مسقط 31 28

صنعاء 27 13

الخرطوم 37 24

طرابلس 21 16

تونس 20 11

الجزائر 17 09

الرباط 27 10

نواكشوط 32 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 23 07

إسطنبول 20 11

إسلام آباد 31 18

نيودلهى 38 24

جاكرتا 33 25

بكين 13 07

كوالالمبور 33 24

طوكيو 17 08

أثينا 25 13

روما 18 07

باريس 16 10

مدريد 20 09

برلين 15 07

لندن 14 12

مونتريال 13 07

موسكو 21 13

نيويورك 14 10

واشنطن 24 15

أديس أبابا 25 13