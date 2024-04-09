وجه أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر، مساء اليوم الثلاثاء، مباركة للجماهير المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك بعد تعافيه من الأزمة القلبية وخروجه من المستشفى.

الحساب الرسمي لنادي فيوتشر نشر رسالة أحمد رفعت للجماهير المصرية والتي جاءت على النحو التالي:" كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك حبيب أشكركم على دعواتكم ليا طوال الفترة الماضية، وبفضل دعواتكم ليا عديت من الأزمة حابب اشكر كل الأطباء في مستشفى الاسكندرية مجهود غير عادي في موضوعي واستكمال أطباء وادي النيل بفضل الله ودعواتكم ومساعدة الأطباء لم أكن أتخطى المرحلة الصعبة حاببب اشكركم واشكر كل الأطباء والناس اللي حرصت على زيارتي معنديش حاجة تانية أقدر أقولها وأعملها غير أني اشكر الجميع على كل الدعم وأن شاء الله مشوفش حاجة وحشة في اي حد والناس كلها تبقى بخير وصحة وسعادة".

وغادر أحمد رفعت المستشفى وعاد إلى منزله بموافقة الأطباء حيث يقضى اللاعب العيد في منزله مع استمراره تحت الملاحظة الطبية، وذلك بعد تحسن نتائج الكلى.

ووضع الأطباء برنامجاً وقائيا لـ أحمد رفعت تحت إشراف طبيب متخصص، خلال تواجده في المنزل.