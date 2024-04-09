قال الفنان عبدالعزيز مخيون، إن الصعوبات التي واجهته في مسلسل «جودر» تتمثل في الملابس والمكياج، وكذلك التصوير ليلًا بمكان مكشوف في مدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين: «رُكبت لي لحية ثقيلة في هذا الجو الصعب، كما أن ملابسي كانت قريبة من الخيش، والعصا التي كنت أمسكها وزنها 12 كجم».

وعدّد المشاهد الصعبة التي قدمها في العمل، وعلى رأسها أحد المشاهد التي صورها مع الفنانة آيتن عامر، بصحراء الفيوم، منوهًا أن المنطقة الرملية شهدت عاصفة خفيفة الأمر الذي أدى إلى دخول ذرات من الرمل في أعينهم.

وأكمل: «هذا الموقف كان صعبا للغاية لأننا كنا ملزمين بعدم غلق أعيننا، ولم يكن ينفع أن نغسل وجوهنا بسبب المكياج».

وأشار إلى أن المسلسل مبني كله على الخيال كما أن قصته مشوقة، مشيدًا بالصورة الرائعة التي قدمها مخرج العمل إسلام خيري.

واستطرد: «يجب أن نفخر بأن مصر لديها هذه الإمكانيات الرائعة الآن، فهناك أعمال تتم داخل المعامل والأستوديوهات حتى تخرج هذه الصورة بشكل رائع يرضي المشاهد».

وتابع: «إسلام خيري هو مايسترو العمل، وهو ابن الصديق الراحل الأديب خيري شلبي وسيكون بارعا في الإخراج مثلما كان والده بارعا في الإخراج ويُتوقع منه أن يقدم الكثير».



