مفوضية اللاجئين: عدد السودانيين المسجلين في مصر زاد 5 أضعاف العام الماضي

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إن عدد السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر، زاد 5 أضعاف خلال العام المنصرم، بمتوسط يومي ما بين ألفي إلى ثلاثة آلاف لاجئ وطالب لجوء من السودان.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية اولجا سارادو مور، أن الآلاف يفرون كل يوم من السودان بعد عام من اندلاع الحرب، وأن السودان ودول الجوار تشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية والنزوح في العالم، وقد تجاوز عدد السودانيين الذين أجبروا على الفرار حتى الآن 8,5 ملايين شخص، من بينهم 1,8 مليون عبروا الحدود، وتستمر الهجمات على المدنيين بلا هوادة في انتهاك للقانون الدولي.

وأضافت أن القيود المفروضة على الوصول والمخاطر الأمنية والتحديات اللوجستية تعرقل الاستجابة الإنسانية، ومع انقطاع الدخل والمساعدات وتوقف إنتاج المحاصيل، لا يستطيع الناس الحصول على الغذاء ما أدى إلى تفاقم الجوع وسوء التغذية في أجزاء من البلاد.

وشهدت تشاد أكبر تدفق للاجئين في تاريخها، ولايزال أكثر من 150 ألف سوداني عالقين في المناطق الحدودية في ظروف مكتظة وغير صحية بسبب نقص التمويل.

فيما أفادت إثيوبيا باستمرار وصول اللاجئين السودانيين الجدد، حيث تجاوز عددهم مؤخرا 50 ألف شخص، مطالبة المفوضية بتمويل الاستجابة لأزمة النزوح في السودان.